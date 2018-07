Hohe Widerstandsfähigkeit gepaart mit zuverlässigem Detektionsverhalten plus Selbst- und Fernüberwachung - die Sensoren der Produktfamilie W12-3 von Sick sind auf hohe Verfügbarkeit, Anlagenproduktivität und Zukunftssicherheit ausgelegt. Genau das, was es für den Heavy Duty-Einsatz braucht.

Der Begriff Heavy Duty umfasst dabei eine Vielzahl von Einsatzszenarien, in denen Standardsensoren auf Dauer nicht funktionsfähig sind. Starke mechanische Beanspruchungen durch Schläge oder Stöße sowie hochfrequente Vibrationen gehören ebenso zu den "Killer-Kriterien" wie das temporäre oder dauerhafte Einwirken von Ölnebeln sowie Kühl- und Schmiermitteln auf das Gehäuse, die Frontscheibe und den Kabelanschluss von Sensoren. Auch häufiges Reinigen oder Desinfizieren wird für viele Sensoren zum Stressfaktor - ganz zu schweigen von Fremdlicht, extremen Temperaturen oder großen Temperaturschwankungen. Zudem können sich Staub, Abrieb und sonstige Partikel in der Umgebungsluft auf den Sensoren ablagern und so die Detektionsleistung beeinträchtigen.

Gleichzeitig erschweren aber auch die Objekte selbst die Detektion: Transparenz, Glanz, unregelmäßige Geometrien, unterbrochene Oberflächen oder wechselnde Abstände erfordern in der Regel eine individuelle Auslegung der Erfassungseigenschaften. Die Produktfamilie W12-3 hat für diese Anforderungen eine Lösung, wie die folgenden Beispiele aus einer Glashütte, der Metallverarbeitung sowie beim Abfüllen und Verpacken zeigen.

Glasklare Vorteile in der Flaschenproduktion

Deutlich mehr als eine Million Flaschen pro Tag werden in Spitzenzeiten in der Behälterglasproduktion einer Glashütte hergestellt. Das Detektieren und Zählen im High-Speed-Flaschenstrom ist jedoch nicht die einzige Herausforderung an die eingesetzten Sensoren, ...

