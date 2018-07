elektronik journal: Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Versorgungssicherheit innerhalb der Elektronik zuletzt entwickelt? Joachim Kaiser, Glyn: In der Branche kommt es immer wieder zu Allokations-Situationen, aktuell bedingt durch die starke Nachfrage in den Bereichen Automotive und Internet of Things (IoT). Ebenso führt die Hochkonjunktur im Consumer- und Industriemarkt zu einer Verknappung aller Bauteile. Besonders betroffen sind derzeit Bauteile aus den Bereichen Leistungselektronik und Battery-Management sowie einige Mikrocontroller. Am schlimmsten hat es wohl die Passiven Bauteile getroffen, die wir aber nicht im Lieferprogramm führen. Die bei uns am deutlichsten betroffene Familie ist die der Speichermedien. Die Anzahl der weltweit hergestellten Waver ist endlich, und auf eine verstärkte Nachfrage können Hersteller so erst ein halbes oder Dreivierteljahr später reagieren.

Aufgrund negativer Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, investieren Hersteller nicht sofort in den kostenintensiven Aufbau neuer Produktionskapazitäten, sondern versuchen durch langfristige Planung ihre vorhandenen Produktionsressourcen gezielt einzusetzen. Werden schließlich unterschiedliche Bauteile knapp, führt Vorratshaltung zu einer weiteren, teilweise künstlichen Verknappung.

Vor diesem Hintergrund kann nur eine transparente Liefer- und Informationskette zwischen Hersteller, Distribution und Kunde helfen, Allokationen weitestgehend zu vermeiden. Das bedeutet für alle Beteiligten größtmögliche Digitalisierung und Automatisierung aller Forecast- und Bestellvorgänge über die gesamte Supply-Chain.

Welche Rolle spielen dabei außenpolitische Unwägbarkeiten wie drohende Schutzzölle oder der Brexit und Konzentrationsprozesse bei Halbleiterherstellern und Distributoren? Gehen wir einmal zum Beginn der Menschheit zurück. Mit einem Alarm à la "Achtung, ...

