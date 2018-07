Der kanadische Bahnhersteller Bombardier will einen Großauftrag aus Österreich am deutschen Standort Bautzen produzieren. Bis 2021 sollen dort rund 20 Regionalzüge für die Österreichischen Bundesbahnen hergestellt werden. Die ersten 21 Züge für die ÖBB werden noch am Standort im brandenburgischen Hennigsdorf produziert.Hennigsdorf ...

