Politisch verstehen sich Sebastian Kurz und Horst Seehofer eigentlich bestens. Doch ausgerechnet ihr Lieblingsthema könnte die Beziehung belasten.

Der Asyl-Kompromiss der beiden Unionsparteien CDU und CSU hat einen ersten Härtetest zu bestehen. Innenminister Horst Seehofer (CSU) will am Donnerstag bei einem Treffen mit der österreichischen Regierungsspitze die Frage ausloten: Wie hoch ist die Bereitschaft Wiens, bestimmte Flüchtlinge aus deutschen Transitzentren aufzunehmen?

Die Union will alle Schutzsuchenden, die vom eigentlich für das Asylverfahren zuständigen Staat nicht zurückgenommen werden, flugs im benachbarten Österreich abliefern.

Es könnte sein, dass Seehofer in Wien - das im Prinzip große Sympathien für den Anti-Migrationskurs des CSU-Chefs hat - auf Granit beißt. Ohne eine Vereinbarung mit Österreich wäre ein wichtiger Baustein der neuen Asylpläne aber Makulatur.

Wie ist die generelle Haltung Österreichs?

Kurz freut sich im Grundsatz über die neuen migrationskritischen Pläne aus Deutschland und über die "Trendwende in den Köpfen" in der EU. Er will möglichen Flüchtlingen früh signalisieren: Es hat ohne echten Asylgrund keinen Zweck nach Europa zu kommen. Österreich setzt auch deshalb auf einen Dominoeffekt.

Sobald Deutschland seinen Kurs in der Flüchtlingsfrage verschärft, würden andere Staaten ihre Grenzen auch besser ...

