Die Investmentbank Equinet hat Aixtron von "Accumulate" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 11,60 auf 14,00 Euro angehoben. Beim Kursziel berücksichtige er nun die Möglichkeiten im Geschäft mit Anlagen für OLED-Hersteller, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der bevorstehenden endgültigen Entscheidung des Unternehmens über den Vorstoß in den OLED-Bereich dürfte der Aktienkurs auch in den kommenden Quartalen stark schwanken./mis/bek

Datum der Analyse: 05.07.2018

