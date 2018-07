Hier geht's zum Video

Nach Einschätzung von Ökonomen hat die politische und wirtschaftliche Entwicklung Italiens das Potenzial, den Euro in den Abgrund zu stoßen. Was dringend getan werden muss, um die Einheitswährung zu retten, erklärt der Europa-Experte der Commerzbank, Christoph Weil, in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar.