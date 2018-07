Cardano veröffentlichte kürzlich einen Bericht, der die Unterhaltung zwischen Charles Hoskinson und einer Reihe von hochrangigen Personen von Google in ihrem Londoner Büro behandelt. Diese Konversation erfolgte aufgrund der Einladung von Google an Hoskinson in die Zentrale von Google UK, um zu erörtern, wie Cardano und Google sich gegenseitig nutzen könnten. Was bedeutet das für Unternehmen? Es ist sehr wahrscheinlich, dass Google die Blockchaintechnologie verwenden möchte und wird. Die Blockchain ...

