Die Handelsspannungen führen auch am Donnerstag dazu, dass die USD Bullen in der Defensive bleiben und so fällt der Dollarindex in der vergangenen Stunde unter 94,00. Die Investoren bleiben außerdem vor der US-China Zoll Deadline am 6. Juli vorsichtig. Die USA beabsichtigen weitere Zölle mit einem Volumen von 50 Milliarden $ auf chinesische Importe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...