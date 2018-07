IRW-PRESS: Bankers Cobalt Corp.: Bankers Cobalt bebohrt 3 Explorationskonzessionen in der DRK

Bankers Cobalt bebohrt 3 Explorationskonzessionen in der DRK

Vancouver (British Columbia), 5. Juli 2018. Bankers Cobalt Corp. (TSX-V: BANC, FSE: BC2, OTCQB: NDENF) (Bankers oder das Unternehmen) freut sich, ein Update der Explorationsarbeiten in der Demokratischen Republik Kongo (die DRK) bereitzustellen.

Grant Dempsey, President und COO von Banker, sagte: Gemäß dem intensiven Explorationsansatz von Bankers beabsichtigen wir, drei Konzessionen gleichzeitig zu bebohren, nämlich die Konzessionen Kankutu, Kabolela und 292. Bankers kann diese Bohrprogramme aufgrund der Explorationsarbeiten durchführen, die in den vergangenen acht Monaten in der DRK abgeschlossen wurden. Wir freuen uns, diese Konzessionen, die sich in einer günstigen Lage befinden, Testbohrungen zu unterziehen.

Projekt Kankutu

Bankers hat beim Projekt Kankutu, südlich von Lubumbashi gelegen und drei Kilometer von der aktiven Kobalt- und Kupfermine Kimpe entfernt, mit einem RC-Bohrprogramm begonnen. Diese Bohrungen werden anhand von positiven geochemischen und geophysikalischen Ergebnissen durchgeführt. Das Bohrprogramm ist für 1.250 Meter geplant und könnte in Abhängigkeit der eingetroffenen Ergebnisse angepasst werden.

Projekt Kabolela

Innerhalb der nächsten Tage sollen bei der Konzession Kabolela RC-Bohrungen beginnen - ein Bohrgerät wurde bereits zum Standort transportiert. Das Hauptaugenmerk der Bohrungen wird zunächst auf die umfassende Halde in unmittelbarer Nähe der Südgrenze des Konzessionsgebiets gerichtet sein, um die Gehaltverteilung innerhalb der Halde zu ermitteln. Bohrungen sind auch im südlichen Teil von Kabolela geplant, um Zonen zu erproben, die bei Bodenprobennahmen erhöhte Werte ergaben. Das Bohrprogramm ist für 1.100 Meter geplant und könnte in Abhängigkeit der eingetroffenen Ergebnisse angepasst werden.

Projekt 292

Im Rahmen der Grabungen bei 292 wurde eine Zone mit erhöhten Kupfer-, Kobalt- und Silberwerten in Schürfproben am westlichen Ende des Konzessionsgebiets durchschnitten. Die anomale Zone befindet sich innerhalb und in der Nähe einer verkieselten Brekzie mit offenem Füllbereich. Im Rahmen der bisherigen Ergänzungsgrabungen wurde dieselbe Brekzie bis zu 150 Meter entlang des Streichens durchschnitten. Das Bohrprogramm ist für 1.600 Meter geplant und könnte in Abhängigkeit der eingetroffenen Ergebnisse angepasst werden.

Weitere Explorationsarbeiten

Bei den Konzessionen Mamba und Green Mamba, die direkt entlang des Streichens des Projekts Kasinka von African Battery Metals (ABM), etwa 40 Kilometer östlich von Lubumbashi liegen, haben Schneckenbohrungen begonnen. Diese Konzessionen befinden sich in einem Gebiet mit sieben produzierenden Kobalt-/Kupferminen innerhalb eines Radius von 40 Kilometern der Konzessionen. Schneckenbohrungen sollen im kommenden Monat auch bei mehreren anderen Konzessionen beginnen, die sich entlang bekannter, äußerst vielversprechender mineralisierter Korridore befinden, um die Explorationsarbeiten in der DRK während der Trockenzeit zu beschleunigen. Bankers verwendet bei Konzessionen mit dickem Deckgestein Schneckenbohrungen als primäres Explorationswerkzeug, um zuverlässige geochemische Proben zu erhalten. Die Schneckenbohrlöcher erreichen das Festgestein in einer durchschnittlichen Tiefe von neun Metern.

Qualifizierte/kompetente Person gemäß National Instrument 43-101 und dem JORC Code

Die geologischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Adam Anderson, einem Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG), einer kompetenten Person (Competent Person) gemäß dem JORC Code (Ausgabe 2012) und einer anerkannten professionellen Organisation gemäß den Notierungsbestimmungen der Australian Securities Exchange, geprüft. Herr Anderson ist auch die qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, die den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Herr Anderson ist der DRC Exploration Manager von Bankers. Er verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person gemäß dem JORC Code sowie gemäß National Instrument 43-101 definiert werden zu können.

Über Bankers

Bankers ist ein Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Kobalt- und Kupferlagerstätten in der DRK nach höchsten kanadischen Standards konzentriert. Infolge der vermehrten Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) wird die Nachfrage nach Kobalt vermutlich über viele Jahre hinweg deutlich höher ausfallen als das Angebot. Laut einem aktuellen Bericht von Transparency Market Research dürfte der weltweite Umsatz aus dem Verkauf von Lithiumionen-Batterien bis zum Jahr 2024 auf rund 70 Milliarden US-Dollar ansteigen; ab dem Jahr 2016 entspricht das, über den gesamten Zeitraum gerechnet, einer Zuwachsrate von 11,6 %. Bankers verfügt über die Rechte an 26 separaten Mineralkonzessionen in strategischer Lage im südlichen Kupfergürtel der DRK; die eine Gesamtfläche von mehr als 391 km² haben. Bankers hat die Absicht, Beteiligungen an weiteren Konzessionen zu erwerben. Alle Konzessionen wurden entweder neu gewährt oder über renommierte Partner in der DRK erworben und verfügen über einwandfreie Rechtstitel ohne Regierungsbeteiligung; damit ist Bankers eines der wenigen und vielleicht sogar das einzige börsennotierte Junior-Bergbauunternehmen in der DRK mit 26 Konzessionen, die unmittelbar erkundet und erschlossen werden können. Bankers verfügt über ein erfahrenes operatives Team, das im südlichen Kupfergürtel der DRK tätig ist. Bankers sieht sich als Junior-Bergbauunternehmen, dessen Augenmerk auf die Exploration von Kobalt und Kupfer im Kongo gerichtet ist, in einer Vorreiterrolle.

FÜR DAS BOARD OF BANKERS COBALT CORP.

Stephen Barley

Chairman & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tel: 604.684.6730

E-Mail: info@bankerscobalt.com

Webseite: www.bankerscobalt.com

Hinweis für den Leser

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die Geschäftsaussichten des Unternehmens; die Absicht des Unternehmens, weiteres Konzessionsgebiet zu erwerben; die Fähigkeit des Unternehmens, dieses Konzessionsgebiet zu explorieren und zu erschließen; die Ergebnisse der Erschließungs- und Explorationsaktivitäten; die Fähigkeit des Unternehmens, Standards für überprüfbare Supply Chain Custody zu erfüllen und der Status des Unternehmens, Marktführer im Junior-Bergbausektor für Kobalt und Kupfer in der DRK zu sein. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angesichts der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen gelten, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da das Unternehmen nicht gewährleisten kann, dass diese sich als richtig erweisen werden. Die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Entwicklungen können sich erheblich von jenen in diesen Aussagen unterscheiden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, sich zu den Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Wertpapiere oder seine Finanz- oder Betriebsergebnisse zu äußern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43897

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43897&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA06612 P1018

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA06612P1018

AXC0074 2018-07-05/09:29