Neubauwohnungspreise in Düsseldorf steigen binnen eines Jahres um 18,1 Prozent DGAP-News: PROJECT Investment Gruppe / Schlagwort(e): Studie/Immobilien Neubauwohnungspreise in Düsseldorf steigen binnen eines Jahres um 18,1 Prozent 05.07.2018 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. In keiner der acht von PROJECT Research untersuchten Großstädte sind die Neubauwohnungspreise innerhalb der letzten zwölf Monate so deutlich gestiegen wie im Düsseldorfer Stadtgebiet. Mit einem Spitzenquadratmeterpreis in Höhe von 22.532 Euro werden die teuersten Neubaueigentumswohnungen Deutschlands in München angeboten. Im Durchschnitt müssen Käufer in der Bayerischen Landeshauptstadt einen Quadratmeterpreis von 9.024 Euro bezahlen. PROJECT Research ermittelt in seiner quartalsweise erhobenen Studie »Wohnungsmarktanalyse Neubauwohnungen in ausgewählten Metropolregionen« kontinuierlich die Kaufpreise in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg, München, Düsseldorf, Köln und Wien. In der neuesten Studie zum Ende des zweiten Quartals weisen alle untersuchten Städte steigende Verkaufspreise im Neubausegment auf. Die Unterschiede sind dabei allerdings deutlich. Während die Preise in Düsseldorf in den letzten zwölf Monaten um 18,1 Prozent gestiegen sind, liegt das Wachstum im Hamburger Stadtgebiet bei nur 0,5 Prozent. Das Frankfurter Stadtgebiet verteuert sich um 11,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und liegt damit an zweiter Stelle, gefolgt von Berlin mit 9,1 Prozent. Berliner Bautätigkeit sehr dynamisch Ein zweistelliges Wachstum verzeichnen die vier Metropolregionen Düsseldorf (+12,7 Prozent), Nürnberg (+11,4 Prozent), Frankfurt am Main (+11,1 Prozent) und Berlin (+10,2 Prozent). Das höchste Preisniveau liegt auch weiterhin mit großem Abstand in München (8.312 EUR/qm) bzw. in dessen Metropolregion (7.619 EUR/qm). Bezogen auf das Stadtgebiet verzeichnen Frankfurt am Main (6.560 EUR/qm), Düsseldorf (6.238 EUR/qm) und Berlin (6.209 EUR/qm) die nächsthöchsten Verkaufspreise. »Berlin weist bei der Bautätigkeit eine sehr dynamische Entwicklung auf. Sowohl die Zahl an Baugenehmigungen als auch an Fertigstellungen hat sich seit 2012 verdreifacht. Wien, München und Düsseldorf weisen ebenfalls steigende Zahlen auf. Das dortige Wachstum ist allerdings deutlich schwächer als in Berlin«, so Dr. Matthias Schindler, Vorstand Projektentwicklung der PROJECT Real Estate AG. Positive Bevölkerungszahlen Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen ist in allen untersuchten Städten positiv. Das höchste 5-Jahres-Wachstum (2012-2017) verzeichnet Frankfurt am Main mit 9,2 Prozent. Das niedrigste Wachstum (4,4 Prozent von 2011 bis 2016) lässt sich in Köln beobachten. In Wien (+8,7 Prozent), München (+6,0 Prozent) und Hamburg (+5,9 Prozent) ist die Entwicklung ebenfalls sehr positiv. Zudem ist in allen Städten die Arbeitslosigkeit rückläufig. Berlin weist zwar mit einer Arbeitslosenquote von 8,4 Prozent noch immer die höchsten Zahlen auf, doch ist dort der prozentuale Rückgang besonders stark ausgeprägt. Die niedrigste Arbeitslosenquote findet man in München mit 3,9 Prozent. Detaillierte Research-Informationen unter: https://www.project-investment.de/hintergrundwissen/research Presseanfragen an: PROJECT Investment Gruppe: Christian Blank, Pressesprecher Tel.: 0951.91 790-339, E-Mail: presse@project-investment.de 05.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 701789 05.07.2018

AXC0076 2018-07-05/09:30