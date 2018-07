Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang deutlich besser als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Mai deutlich besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 2,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg um nur 1,1 Prozent prognostiziert. Den für April vorläufig gemeldeten Rückgang der Bestellungen um 2,5 Prozent revidierten die Statistiker zudem auf 1,6 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz steigt um 0,9 Prozent

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat im Mai zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent. Das lässt einen Zuwachs in ähnlicher Größenordnung für die Produktion erwarten, über deren Entwicklung Destatis am Freitag (8.00 Uhr) berichtet. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten einen Produktionsanstieg von 0,1 Prozent. Der für April vorläufig berichtete Umsatzanstieg von 0,3 Prozent wurde auf minus 0,1 Prozent revidiert.

Lampe: Deutscher Konjunkturaufschwung lebt

Das Bankhaus Lampe interpretiert die unerwartet guten Auftragseingangsdaten aus Deutschland als ein willkommenes Lebenszeichen von der Konjunktur. "Der Aufschwung lebt, auch wenn er das Beste hinter sich hat", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger. Zwar sei das Auftragsvolumen im gesamten zweiten Quartal wohl immer noch geschrumpft gegenüber den ersten drei Monaten, jedoch nur noch moderat und nicht stark, wie bisher zu befürchten. "Die hohen Auftragsbestände sichern die Produktion nach unten ab", sagte Krüger. Für Mai erwartet er einen moderaten Produktionszuwachs. Diese Daten werden am Freitagmorgen veröffentlicht.

ING: Klarheit über deutsche Konjunktur erst im Juni

Die ING sieht in den überraschend starken deutschen Auftragseingangsdaten für Mai einen Beleg für die These, dass die Konjunkturdaten des ersten Halbjahres stark von Einmalfaktoren verzerrt und daher schwer interpretierbar sind. "Da waren der harte Winter, die Grippe, die Lage der Ferien, Feiertage und lange Wochenenden", schreibt ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski in einem Kommentar und fügt hinzu: "Es wird bis Juni dauern, bis die Konjunktur ihr wahres Gesicht zeigt, und die Chancen nehmen zu, dass es gut aussieht."

IWF senkt Wachstumsprognose für Deutschland 2018 leicht

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland im laufenden Jahr gesenkt. Wie aus einem Bericht zum Abschluss von Artikel-IV-Konsultationen hervor geht, rechnet der IWF für 2018 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,2 Prozent. In dem im April veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick waren noch 2,5 Prozent Wachstum vorhergesagt worden. Die Prognose für 2019 wurde auf 2,1 (2,0) Prozent angehoben.

US-Botschafter schlägt Auto-Bossen Zollstreit-Lösung vor - Zeitung

Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat laut einem Zeitungsbericht deutschen Automanagern eine Lösung im Streit um drohende Strafzölle unterbreitet. Bei einem Geheimtreffen am Mittwoch in der amerikanischen Botschaft in Berlin habe Grenell den Konzernchefs mitgeteilt, Washington sei bereit zu einer Null-Lösung - also dass Europa wie die USA komplett auf Autozölle verzichteten, schreibt das Handelsblatt unter Berufung auf Teilnehmerkreise.

China bekräftigt harte Haltung im Handelskonflikt mit den USA

Im Handelskonflikt zwischen den USA und China ist kein Zeichen der Annäherung in Sicht. In Peking bekräftigte am Donnerstag der Sprecher des Handelsministeriums, Gao Feng, die harte Haltung der chinesischen Führung: "China gibt weder Drohungen noch der Erpressung nach", sagte er. Auf die von den USA angekündigten Zölle auf chinesische Waren in Milliardenhöhe werde Peking mit Gegenzöllen in gleicher Höhe reagieren.

Kretschmann: Union verletzt Regeln des politischen Anstands

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat das Vorgehen von CDU und CSU in der Debatte um die Flüchtlingspolitik verurteilt. "Die Regeln des politischen Anstands sind aus Angst vor einem schlechten Abschneiden bei der bayerischen Landtagswahl gravierend verletzt worden", sagte Kretschmann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Donnerstag vor allem mit Blick auf die CSU. Das "Geschacher" der vergangenen Wochen sei "weder konservativ noch europäisch".

Digitalstaatssekretärin Bär warnt vor automatischen Netzfiltern

Vor der Abstimmung im EU-Parlament über die Reform des Urheberrechts hat Digitalstaatssekretärin Dorothee Bär (CSU) vor dem Einsatz von Filtern gewarnt, die illegale Uploads verhindern sollen. "Da werden immer auch unbeabsichtigt Inhalte geblockt", sagte Bär der Rhein-Neckar-Zeitung. "Und wenn wir erstmal anfangen, das Internet zu filtern, steigt die Gefahr, dass Zensur plötzlich hoffähig wird", warnte sie.

Ex-Staatschef Lech Walesa schließt sich Protesten in Polen an

In Polen haben die Demonstranten gegen den Zwangsruhestand von Richtern des Obersten Gerichts prominente Unterstützung bekommen: Der polnische Ex-Präsident und Friedensnobelpreisträger Lech Walesa schloss sich am Mittwochabend den Protesten in Warschau an. Die offiziell pensionierte Vorsitzende Richterin Malgorzata Gersdorf erschien unter dem Jubel tausender Demonstranten zur Arbeit. Regierungschef Mateusz Morawiecki begründete den umstrittenen Schritt im Europaparlament mit dem Kampf "gegen das Erbe des Kommunismus".

Nach Protesten im Gazastreifen erliegt weiterer Palästinenser seinen Verletzungen

Ein bei den Protesten an der Grenze zum Gazastreifen angeschossener Palästinenser ist seinen Verletzungen erlegen. Der 16-Jährige sei am 14. Mai östlich von Gaza in den Kopf geschossen worden, teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Mittwoch mit. An dem Tag war die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt worden. Damit seien allein am 14. Mai mindestens 63 Palästinenser von israelischen Soldaten getötet worden.

Syrien und Russland fliegen neue Luftangriffe auf Südsyrien

Nach dem Scheitern der Gespräche mit Rebellen im Süden Syriens haben die syrischen Regierungstruppen und ihr Verbündeter Russland nach Angaben von Aktivisten die Region erneut aus der Luft bombardiert. Mehrere Gebiete seien bombardiert worden, teilte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mit, die sich auf ein Netzwerk von Aktivisten vor Ort stützt. Es waren demnach die ersten Angriffe seit vier Tagen.

Maduro ruft Armee nach US-Berichten über Invasionspläne Trumps zu Wachsamkeit auf

Als Reaktion auf US-Medienberichte, wonach US-Präsident Donald Trump einen Einmarsch nach Venezuela in Betracht gezogen haben soll, hat der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro die Armee des Landes zur Wachsamkeit aufgefordert. Diese dürfe "nicht eine Sekunde lang" nachlassen, forderte er am Mittwoch bei einer Militärveranstaltung. Es gelte, "das Leben in Frieden" zu verteidigen.

Oberste Wahlkommission der Türkei bestätigt Sieg Erdogans

Die Oberste Wahlkommission der Türkei (YSK) hat den Sieg von Recep Tayyip Erdogan bei den Präsidentschaftswahlen am 24. Juni bestätigt. Dem am Mittwoch in Ankara vorgelegten offiziellen Endergebnis zufolge erhielt der türkische Staatschef 52,59 Prozent der Stimmen. Auf seinen wichtigsten Herausforderer, Muharrem Ince von der linksnationalistischen CHP, entfielen nach Angaben des YSK-Vorsitzenden Sadi Güven 30,6 Prozent.

In Lebensgefahr schwebende Briten waren Nervengift Nowitschok ausgesetzt

Die beiden in Lebensgefahr schwebenden Briten waren dem Nervengift Nowitschok ausgesetzt. Das ergaben Testergebnisse des Chemie-Labors des britischen Militärs, wie der Leiter der britischen Terrorabwehr, Neil Basu, am späten am Mittwochabend sagte. Das nahe der Stadt Salisbury aufgefundene Paar kam demnach mit dem gleichen Gift in Berührung wie im März der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal und dessen Tochter. Am Donnerstag kommt die britische Regierung zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Japans Kaiser Akihito nimmt offizielle Pflichten wieder auf

Nach dreitägiger Pause hat Japans Kaiser Akihito seine offiziellen Pflichten wieder aufgenommen. Dies teilte ein Palastsprecher am Donnerstag in Tokio mit. Der 84-Jährige hatte sich am Montag plötzlich krank gefühlt und seine Termine abgesagt. Der Arzt stellte bei Akihito Schwindel und Übelkeit fest, die auf einen Blutmangel im Gehirn zurückzuführen seien. Am Mittwoch hatte der Palast mitgeteilt, dem Kaiser gehe es besser.

NIEDERLANDE

Inflationsrate Juni 1,7% - CBS

PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Juni +5,2% gg Vorjahr (PROG +4,7%)

Verbraucherpreise Kernrate Juni +4,3% gg Vorjahr

