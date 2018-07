Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Monheim am Rhein (pta007/05.07.2018/09:00) - Die Verwaltung der Weng Fine Art AG wurde von ihrem Großaktionär Rüdiger K. Weng, der auch Vertreter der Rüdiger K. Weng A+A GmbH ist, darüber informiert, dass er beabsichtigt, zum Gewinnverwendungsvorschlag in der morgigen HV den Gegenantrag zu stellen, die Dividende statt von 0,10 Eur auf 0,12 Eur gleich auf 0,16 Eur zu erhöhen. Da Herr Weng zusammen mit der ihm zuzurechnenden Rüdiger K. Weng A+A GmbH die Mehrheit der zur Hauptversammlung angemeldeten Stimmen vertritt, geht die Verwaltung davon aus, dass sich dieser Gegenantrag von Herrn Weng in der Beschlussfassung durchsetzen wird.



Rüdiger K. Weng: "Ich bin der Meinung, dass die WFA AG ihre Aktionäre nach drei sehr guten Jahren nunmehr stärker an ihrem wirtschaftlichen Erfolg beteiligen sollte. Auch bei einem Dividendensatz von 16 Cent verbleiben der Gesellschaft noch fast 2/3 des Gewinns zur Thesaurierung. Die exzellenten Ergebnisse des laufenden Jahres werden zudem dafür sorgen, dass das interne Ziel einer Eigenkapitalquote von 40 % schon kurzfristig erreicht werden dürfte."



Weitere Erläuterungen zu seinem Gegenantrag wird Herr Weng in der Hauptversammlung geben.



ÜBER DIE WENG FINE ART AG



Die Weng Fine Art AG ist, zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft WFA Online AG in der Schweiz, ein führendes international agierendes Kunsthandelsunternehmen. Sie gehört zu den kapitalstärksten Kunsthandelsunternehmen in Kontinentaleuropa. Im Fokus stehen international renommierte Künstler des 20. Jahrhunderts wie Jeff Koons, Damien Hirst, Robert Longo, Pablo Picasso, Gerhard Richter und Andy Warhol. Im Stammgeschäft (www.wengfineart.com) werden gewerbliche Adressen (B2B) beliefert, darunter die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Die 2015 etablierte E-Commerce-Plattform "Weng Contemporary" (www.wengcontemporary.com) der WFA Online ergänzt das Angebot im weltweiten B2C-Bereich mit graphischen und skulpturalen Editionen der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler.



