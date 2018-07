Im Mai hat die deutsche Industrie unerwartet ein kräftiges Auftragsplus verzeichnet. Wegen des Handelsstreits sind die Erwartungen von Ökonomen jedoch gedämpft.

Nach vier Rückgängen in Folge hat die deutsche Industrie im Mai überraschend viele Aufträge an Land gezogen. Das Neugeschäft stieg um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur ein Wachstum von 1,1 Prozent erwartet. "Der Auftragsbestand ...

