MÜNCHEN (Dow Jones)--Um die Erlaubnis der EU-Kommission zur Fusion mit Linde zu erhalten, verkauft der US-Konzern Praxair sein europäischen Gasegeschäft für 5 Milliarden Euro an die japanische Taiyo Nippon Sanso Corp. Zugleich betonte Linde, dass die fusionsrechtliche Freigabe "voraussichtlich die Veräußerung von weiteren Geschäftsbereichen durch die Fusionspartner erfordern" werde.

Der Zeitplan für den Zusammenschluss in der zweiten Jahreshälfte 2018 steht unverändert, wie die Münchner Linde AG weiter mitteilte. Linde und Praxair befänden sich in Gesprächen mit den zuständigen Behörden und in Verhandlungen mit potenziellen Bietern. Der jetzt von Praxair veräußerte Geschäftsbereich erzielte 2017 einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro.

July 05, 2018

