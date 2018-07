BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will das Vorgehen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei der Erstellung seines "Masterplans" zur Migrationspolitik untersuchen lassen. "Es ist höchst merkwürdig, wenn ein Papier im Bundesinnenministerium erstellt und dann als CSU-Papier herumgereicht wird", sagte SPD-Fraktionsvize Eva Högl der Rhein-Neckar-Zeitung. Die SPD habe den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags mit der Überprüfung der Angelegenheit beauftragt. "Das werden wir uns ganz genau anschauen", kündigte Högl an.

Die SPD-Politikerin forderte, Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Staat Asyl beantragt haben, zügig dorthin abzuschieben. "Für sie muss in Schnellverfahren geklärt werden, wie sie zurückgeführt werden können." Dabei handele es sich aber nur um wenige Fälle. Schon heute gelte das Asylrecht nicht für Menschen gelte, die aus einem EU-Land oder sicheren Drittstaat einreisten, betonte sie. Zugleich bekräftigte Högl laut dem Blatt aber die Ablehnung einer Residenzpflicht in den geplanten Transitzentren. "Mit uns gibt es keine geschlossenen Lager", betonte sie.

Seehofer reist am Donnerstag nach Wien, um mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz den Kompromiss von CDU und CSU in der Asylpolitik zu besprechen, der die Einrichtung so genannter "Transitzentren" an der deutsch-österreichischen Grenze vorsieht. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird unterdessen den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Berlin empfangen.

Seehofer hatte Orban bereits am Mittwoch getroffen. Dabei habe Orban seine Haltung bekräftigt, dass Ungarn laut EU-Recht keine Verpflichtung habe, illegale Einwanderer aufzunehmen, da sie Europa über andere, sichere Länder betreten, berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Angaben aus dem Umfeld Orbans. Ungarn, sei aber "gerne dabei behilflich, diese Schutzsuchenden in das jeweilige Erstankunftsland zurückzuführen".

