Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street blieb am Mittwoch feiertagsbedingt geschlossen, weitere Debatten im Asylstreit sollen hierzulande erst wieder am Donnerstag geführt werden, insofern hatten die Marktteilnehmer ausreichend Zeit, sich mit dem Handelsstreit zwischen den USA, der EU und China zu befassen, so die Analysten der Helaba. ...

