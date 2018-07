Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktie: Zollfreiheit dürfte kurzfristig Aufschwung verleihen - Aktienanalyse Über die letzten Monate hinweg galt die deutsche Autobranche als Wertvernichter und drückte durch die drohenden US-Strafzölle sichtlich auf die Stimmung der Anleger. Doch nun könnte sich eine überraschende Entspannung im Handelskonflikt mit den USA ergeben, wodurch die Aktien der deutschen Autokonzerne am Mittwoch im nachbörslichen Handel deutlich zugelegt haben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

