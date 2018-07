Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Ceconomy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Anlass der Studie ist eine Kreisemeldung, der zufolge die Tochter MediaSaturn über einen Zukauf in der Türkei verhandelt. Eine Übernahme des schwächelnden türkischen Marktführers Teknosa wäre positiv, schrieb Analyst Christian Bruns in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. MediaSaturn zeige derzeit eine starke Geschäftsdynamik im hart umkämpften türkischen Markt./mis/bek Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-07-05/10:04

ISIN: DE0007257503