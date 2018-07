Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Mai tendierte der Gesamtmarkt für Euro-Unternehmensanleihen leicht ins Minus, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniEuroRenta Corporates A (ISIN LU0117072461/ WKN 940637).Während die abwärts gerichtete Zinsbewegung der Bundesanleihen unterstützt habe, hätten sich die Risikoprämien (Spreads) angesichts der Ereignisse in Italien teils deutlich ausgeweitet. Der Euro-Unternehmensanleihemarkt habe auf Indexebene in diesem Umfeld 0,2 Prozent verloren. Die Spreads seien um 14 auf 66 Basispunkte angestiegen. Der Renditeabstand zu Bundesanleihen habe sich dabei stärker ausgeweitet als es bei der Swap-Entwicklung zu beobachten gewesen sei. Vor allem in den Nachrangsegmenten habe es im Mai merkliche Rücksetzer gegeben. ...

