Kolumne von Florian Kirchmann, IR.on AG. Der Abschluss des ersten Halbjahres bietet eine gute Gelegenheit, eine Zwischenbilanz zum bisherigen Verlauf des KMU-Anleihemarkts im Jahr 2018 zu ziehen. Im Dezember 2017 hatten wir bereits die Marktentwicklung des vergangenen Jahres Revue passieren lassen. Die dort veröffentlichten Schlussfolgerungen, aber vor allem der Ausblick für 2018 können nun einem ersten Realitätscheck unterzogen werden.

Hinweis: Als KMU-Anleihen definiert die IR.on AG börsennotierte, festverzinsliche Anleihen mit 1.000er Stückelung und einem Maximalvolumen von 150 Mio. Euro. Dabei haben wir uns auf eigene Recherchen öffentlich verfügbarer Angaben sowie die Daten vom Anleihen Finder www.anleihen-finder.de gestützt.

Stärkere Emissionstätigkeit als erwartet

Demnach wurden im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 14 KMU-Anleihen von 13 Unternehmen mit einem geplanten Volumen von rund 652 Mio. Euro emittiert. Dieser Wert ist grundsätzlich erfreulich, hatten doch einige der wichtigsten Emissionsbanken in unserer Umfrage von Dezember 2017 im Durchschnitt mit 15 Emissionen für das Gesamtjahr 2018 gerechnet (ggü. 23 in 2017[1]). Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass darin zwei Anleihen der börsennotierten österreichischen Immobiliengesellschaft S Immo enthalten sind, die zwar unserer oben genannten Definition entsprechen. Bei einer Markkapitalisierung von über 1 Mrd. Euro ist die Gesellschaft jedoch mit einem klassischen KMU-Emittenten schwerlich vergleichbar. Doch auch ohne S Immo: die Emissionstätigkeit dürfte am Ende des Jahres deutlich höher liegen als ursprünglich angenommen.

(Zu) Starker Fokus auf Anleihen aus der Immobilienbranche

Die derzeit hohe Immobilienaffinität des Kapitalmarkts setzte sich im ersten Halbjahr 2018 auch am KMU-Markt fort. Von den 14 platzierten Anleihen stammen über die Hälfte (8) von Emittenten (7) aus dem Immobiliensektor. Hinzu kommt ein Finanzdienstleister, der Investitionen in Energie- und Immobilienprojekte vermittelt. Der Fokus auf Immobilien ist angesichts der guten konjunkturellen wie makroökonomischen Rahmenbedingungen und des branchenüblich höheren Fremdkapitaleinsatzes wenig verwunderlich. Doch der KMU-Anleihemarkt hat in der Vergangenheit schon einmal unter einem wenig ausgewogenen Branchemix gelitten. So war die erste Ausfallwelle geprägt von Unternehmen aus der Solar- und Energie-Branche, die von kurzfristigen Änderungen der globalwirtschaftlichen und rahmenpolitischen Bedingungen erfasst wurden. Mit dem starken Fokus auf Immobilien manifestiert sich erneut eine einseitige Risikoexposition, die sich später als nachteilig erweisen könnte.

Eigenemissionen können nicht überzeugen

Ein weiterer Trend des Jahres 2017 setzt sich ebenfalls fort. Weiterhin wagen Unternehmen mit geringem Bekanntheitsgrad in Eigenemissionen den Gang an den Bondmarkt, d.h. ohne professionelle Unterstützung ...

