Seit heute notiert die erste grüne Benchmark-Anleihe der Raiffeisen Bank International an der Wiener Börse. Die Laufzeit der 500 Mio. EUR schweren Anleihe 2018/21 (ISIN: XS1852213930) beträgt drei Jahre und die Verzinsung 0,25% p.a. Mit einer Stückelung von 100.000 EUR richtet sich der Green Bond an institutionelle Anleger. Das Volumen der an der Wiener Börse gelisteten Green und Social Bonds steigt ...

