Der Termin für die nächsten in Kraft tretenden US-Zölle ist bereits diesen Freitag und auch China hat nun angekündigt, Zölle im gleichen Umfang (34 Mrd.) zu erheben. Das Thema Handelskonflikte liegt daher ganz klar im Fokus der Marktteilnehmer. Donald Trump ist weiter wenig einsichtig und setzt seinen protektionistischen Kurs ganz im Sinne von "America First" offensichtlich fort. Die USA sind zwar weniger exportabhängig, doch auch der US-Präsident wird sich dessen bewusst sein, dass in einer globalisierten Welt Handelsbeschränkungen tiefgreifende und langfristige Auswirkungen haben. Eine einzige Erklärung für dieses Verhalten wäre ein politisch-strategischer Ansatz. Doch ist es dies wirklich wert, dabei den gesamten Welthandel in Gefahr zu bringen? Sollte sich an der Situation nichts ändern, werden weitere Gegenreaktionen seitens China, der EU sowie der Nachbarländer Kanada und Mexiko nur eine Frage der Zeit sein. Die chinesische Regierung wiederholte aber nochmals, dass sie ...

