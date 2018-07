Im 3D-Druck liegt die Zukunft, da sind sich viele Experten einig. Der Chemiekonzern BASF ist ebenfalls dieser Meinung und hat sich nun zwei Hersteller von 3D-Druck-Materialien gesichert. BASF New Business GmbH (BNB) habe alle Anteile der Advanc3D Materials GmbH in Hamburg sowie der Setup Performance SAS in Lyon erworben, teilt das Unternehmen mit. "Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt der BASF beim Ausbau des Arbeitsgebietes 3D-Druck", heißt es.

Unternehmen werden eingegliedert

