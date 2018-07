Paris - Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt mit den USA hat die Stimmung am europäischen Aktienmarkt am Donnerstag aufgehellt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 stieg am Vormittag um 0,69 Prozent auf 3435,42 Punkte.

Der französische CAC 40 legte um 0,67 Prozent auf 5356,24 Zähler zu und für den britischen FTSE 100 ging es um 0,38 Prozent auf 7601,63 Zähler nach oben.

Wie nachhaltig die Erholung ist, bleibt angesichts des weiter schwelenden Handelskonflikts abzuwarten. Börsianer sprachen aber erst einmal von kleineren Entspannungssignalen nach einem Treffen von Topmanagern der deutschen Autoindustrie am Mittwoch in Berlin mit US-Botschafter Richard Grenell. So war in Industriekreisen anschliessend von einem positiven Zeichen die Rede gewesen.

Zuletzt hatten Drohungen von US-Präsident Donald Trump, hohe Einfuhrzölle auf Autos aus der EU zu erheben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...