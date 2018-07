Karstadt und Galeria Kaufhof sollen verschmelzen. Eine umfassende Absichtserklärung ist unterschrieben. Danach müsste Karstadt-Eigner René Benko fast eine Milliarde Euro zahlen. So soll die Fusion konkret aussehen.

Der kleine Gewerkschaftstross, der sich um kurz nach 10 Uhr vor der Kölner Kaufhof-Zentrale versammelt, scheint bester Laune zu sein. Es wird telefoniert und über die jüngsten Fußballergebnisse gescherzt, bevor die Gruppe hinter den Drehtüren des Gebäudes verschwindet. Die Arbeitnehmervertreter wollen an diesem Freitag Ende Juni wissen, woran sie sind. Gerade ist publik geworden, dass der Eigentümer von Kaufhof, die kanadische Warenhauskette Hudson's Bay (HBC), mit Karstadt-Eigentümer René Benko über einen Zusammenschluss verhandelt.

Fünf Stunden später spuckt die Drehtüre die Gewerkschafter wieder aus. Von der lockeren Stimmung ist jetzt nichts mehr übrig. "Das deutsche Management hat selbst keine Ahnung, wohin die Reise geht", sagt ein Teilnehmer der Runde. Auch die jüngste Aufsichtsratssitzung habe dazu keine Erkenntnisse gebracht, berichten Mitglieder des Gremiums.

Dabei steht die Zukunft des Unternehmens im Kern längst fest - und sie bringt einen viel umfassenderen Wandel als bislang bekannt. Am 3. Juli wurde eine knapp 200 Seiten lange Absichtserklärung unterschrieben. Die sieht vor, dass Kaufhof, Karstadt und Karstadt Sport in ein Joint Venture eingebracht werden. Karstadt-Eigner Benko soll etwas mehr als die Hälfte der Anteile bekommen und mit seinen Leuten das operative Geschäft managen. Als Favorit für den Chefposten gilt Karstadt-Chef Stephan Fanderl. Für viele Maßnahmen wie die Aufnahme von Krediten oder die Ausschüttung von Dividenden ist jedoch die Zustimmung von HBC nötig. Auch Kaufhäuser von HBC in den Niederlanden könnten nach Informationen der WirtschaftsWoche in den Topf kommen. Zudem soll sich Benko mit 50 Prozent an den Kaufhof-Immobilien beteiligen. Nach aktuellem Stand müsste er in den Deal wohl annähernd eine Milliarde Euro Barmittel stecken. In Benkos Umfeld heißt es, dass der Betrag am Ende auch geringer sein könne. Offiziell wollten weder HBC noch Benkos Firma Signa Fragen beantworten.

Die Investition würde Benko endlich an sein Ziel bringen: die Schaffung der Deutschen Warenhaus AG. HBC wiederum bekäme frisches Bargeld in die Kasse. Zu den Verlierern zählen womöglich die Mitarbeiter von Kaufhof. Ihre Gehälter könnten deutlich sinken.Um ...

