Karstadt-Eigner Benko ließ nichts unversucht, die Warenhauskette Karstadt mit dem Erzrivalen Galeria Kaufhof zu vereinen. Jetzt stehen die Eckpunkte eines möglichen Zusammenschlusses fest. Wie es dazu kam.

Sein Kommentar fiel lax aus: "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben", sagte der österreichische Immobilieninvestor René Benko, nachdem er Anfang 2012 das erste Mal mit dem Versuch gescheitert war, die Warenhauskette Galeria Kaufhof zu übernehmen. Jetzt, mehr als sechs Jahre später, könnte Benkos Parole Realität werden. Nach Informationen der WirtschaftsWoche haben der kanadische Handelskonzern Hudson's Bay (HBC), dem die Warenhauskette Kaufhof gehört, und Karstadt-Eigentümer Benko am 3. Juli eine knapp 200 Seiten lange Absichtserklärung unterschrieben. Danach sollen Kaufhof, Karstadt und Karstadt Sport in ein Joint Venture eingebracht werden. Benkos Firma Signa soll demnach etwas mehr als die Hälfte der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen bekommen und das operative Geschäft managen.

Läuft alles nach Plan, hätte der Österreicher damit sein Ziel erreicht, die Deutsche Warenhaus AG zu schmieden. Eine Idee, an der schon etliche Handelsgranden vor ihm gescheitert sind - und die auch jetzt noch nicht endgültig besiegelt ist. Doch noch nie in der Geschichte von Kaufhof und Karstadt war eine Allianz wohl so nahe.

Dabei beschäftigt die K-Frage den österreichischen Investor bereits seit 2011. Damals war er bereit, rund zwei Milliarden Euro für Kaufhof zu zahlen - und er hatte eigentlich gute Karten. Denn sein Konkurrent im ersten Bieterkampf war der damalige Karstadt-Eigentümer Nicolas Berggruen. Dessen Plan, "die beiden großen deutschen Warenhausketten unter einem Dach" zu vereinen, traf beim Verkäufer - dem Düsseldorfer Metro-Konzern - auf wenig Begeisterung. Zu groß war die Angst vor einem radikalen Jobabbau und entsprechenden Negativschlagzeilen bei einem Deal mit Berggruen.

Schnell steuerte der Verkauf daher auf Benko zu, der beteuerte, er wolle investieren und expandieren, statt Kaufhof-Filialen zu schließen. Am Ende scheiterte der Verkauf jedoch am Veto des neuen Metro-Chefs ...

