Nachdem Tesla (WKN:A1CX3T) am Wochenende auf Twitter angekündigt hatte, dass das Unternehmen in einer Woche 7.000 Fahrzeuge produziert hat, gab das Unternehmen am Montagmorgen in einer Pressemitteilung mehr Einzelheiten über seine Fahrzeugproduktion bekannt. Tesla sagte, dass es nicht nur die angestrebte Produktionsquote von 5.000 Einheiten pro Woche erreicht hat, sondern in der gleichen Woche auch die Produktionsquote für das Model S und das Model X von fast 2.000 Fahrzeugen beibehalten konnte. Zusätzlich zur Bestätigung der wöchentlichen Produktionsquote, mit der Tesla das Quartal beendete, und seinen Fahrzeugauslieferungen für diesen Zeitraum, gab das Management den Investoren einen Einblick in das nächste Produktionsziel ...

