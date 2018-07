Zürich - Das globale Geschäft mit Versicherungen wächst, wobei sich das Wachstum im Jahr 2017 etwas abgeschwächt hat. Der Grund dafür sind sinkende Prämieneinnahmen in der Lebensversicherung in entwickelten Märkten. Demgegenüber legen die Prämienvolumen in Schwellenländern, vor allem in China, ungebrochen deutlich zu. Im laufenden Jahr rechnen die Experten des Swiss Re Institutes mit weiter steigenden Einnahmen.

Im vergangenen Jahr sind die Prämieneinnahmen der Versicherer weltweit teuerungsbereinigt insgesamt um 1,5 Prozent auf knapp 5 Billionen US-Dollar angewachsen, wie das zum Rückversicherer Swiss Re gehörende Forschungsinstitut am Donnerstag in der neusten Ausgabe ihrer sigma-Studie schreibt. Im Jahr 2016 hatte das Wachstum noch 2,2 Prozent betragen, und von 2007 bis 2016 war die Industrie im Durchschnitt um 1,4 Prozent gewachsen.

Einen mit 2,8 Prozent auf 2,2 Billionen US-Dollar etwas kräftigeren Volumenanstieg weist im Berichtsjahr das Nichtlebengeschäft auf, während das Prämienvolumen der Lebensversicherungen lediglich um 0,5 Prozent 2,7 Billionen zugelegte.

