Frankfurt am Main - Der Euro ist am Donnerstag nach starken deutschen Industriedaten merklich gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wird mit 1,1687 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Zum Franken steigt der Euro bei einem Stand von 1,1604 wieder über die 1,16er Marke. Der US-Dollar kommt um Umkehrschluss auch zum Franken etwas zurück auf 0,9929.

Die deutsche Industrie hat im Mai deutlich mehr Aufträge erhalten als erwartet. "Vorausgesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...