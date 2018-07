Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach einer Erhöhung der Gewinnprognose durch das Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Die Nettozinseinnahmen seien stabil und die Kosten für die Absicherung von Risiken niedrig, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Immobilienfinanzierer agiere sehr konservativ, was sich in dem neuen Ausblick widerspiegele./bek/mis Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-07-05/11:09

ISIN: DE0008019001