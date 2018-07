FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES BP PRICE TARGET TO 705 (690) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 295 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENQUEST ENERGY TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - TP 58 (34) PENCE - BARCLAYS RAISES FAROE PETROLEUM PRICE TARGET TO 145 (135) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PREMIER OIL PRICE TARGET TO 170 (135) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 3300 (3250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3300 (3250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TULLOW OIL TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL W) - TARGET 285 (270) PENCE - BERENBERG CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 360 (460) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES YOUGOV WITH 'BUY' - TARGET 590 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1270 (1460) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC INITIATES RELX WITH 'BUY' - TARGET 1830 PENCE - HSBC RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 300 (270) PENCE - 'HOLD' - HSBC RESUMES ELEMENTIS WITH 'BUY' - TARGET 340 PENCE - LIBERUM CUTS MCBRIDE PRICE TARGET TO 170 (235) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 871 (808) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES GYM GROUP PRICE TARGET TO 340 (310) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES JD SPORTS FASHION PL PRICE TARGET TO 550 (525) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS SOCO INTERNATIONAL TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 115 P - RBC RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 675 (625) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1200 (1300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS RANDGOLD RESOURCES PRICE TARGET TO 6000 (6400) PENCE - 'NEUTRAL'



