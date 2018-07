Berlin (ots) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat bekräftigt, dass die Bundesregierung stärker gegen Kinderarmut in Deutschland vorgehen will.



Die SPD-Politikerin sagte am Donnerstag im Inforadio vom rbb, man wolle den Kinderzuschlag reformieren. "Die Leistung [...] soll erhöht, [...] entbürokratisiert und vereinfacht" werden. Ziel sei es, dass "mehr Familien davon profitieren".



Der Kinderzuschlag "zielt auf Menschen, die jeden Tag aufstehen, arbeiten gehen, aber geringe Einkommen haben und eben nicht ohne Unterstützung hinkommen. Und da geht es darum, (es) denjenigen, [...] (zu) ermöglichen, [...] den Kinderzuschlag leichter zu beantragen" und den Betrag zu erhöhen. Außerdem soll es künftig keine sogenannte "Abbruchkante" mehr geben. "Wenn Sie ein bisschen mehr Geld verdienen, fallen Sie aus dem Kinderzuschlag raus, die ganze Leistung geht verloren und Sie haben am Ende weniger als vorher". Diese Situation solle verändert werden, so Giffey.



Das Interview zum Nachhören: http://ots.de/cYJKXL



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg Inforadio Chef / Chefin vom Dienst Tel.: 030 - 97993 - 37400 Mail: info@inforadio.de