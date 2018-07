Die Baader Bank hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 242,50 Euro belassen. Anlass der Studie ist der Verkauf eines Unternehmenspaket in Europa durch den Fusionspartner Praxair. Mit diesem Verkauf sollten Linde und Praxair von der europäischen Wettbewerbsbehörde grünes Licht für die Fusion bekommen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Münchener Gasekonzern dürfte voraussichtlich im August die Zustimmung der Europäischen Kommission erhalten./bek/mis

Datum der Analyse: 05.07.2018

ISIN DE0006483001

AXC0117 2018-07-05/11:22