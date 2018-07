-------------------------------------------------------------- Jetzt prosperity besuchen http://ots.de/IL1DZK --------------------------------------------------------------



FL-Ruggell (ots) - Die liechtensteinische Versicherungsbranche beschäftigt sich aktuell mit grossen regulatorischen Herausforderungen. Die Einführung der europäischen IDD (Insurance Distribution Directive) Richtlinie und die seit 25. Mai 2018 geltenden Datenschutzregelungen sorgen für eine komplexe Regelungsdichte. Diese Regelungsdichte hat immer mehr Schweizer Versicherer dazu veranlasst, sich aus dem Versicherungsmarkt im Fürstentum zurückzuziehen. Dadurch sinkt die Produktvielfalt im Land und es schwindet die Möglichkeit, für die liechtensteinische Bevölkerung privat vorsorgen zu können.



Um dieser Entwicklung entgegen zu treten und der liechtensteinischen Bevölkerung weiterhin Vorsorgeoptionen zu ermöglichen, möchte der liechtensteinische Lebensversicherer Liechtenstein Life Assurance AG den Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner auch künftig die Möglichkeit geben, privat vorsorgen zu können. Deshalb arbeitet das Unternehmen mit Hochdruck an einem neuen Vorsorgeprodukt, welches unter dem Markennamen prosperity im Fürstentum Liechtenstein verfügbar sein wird. Das Produkt kann ab 1. Oktober 2018 einfach und unkompliziert online abgeschlossen oder bei Versicherungsberatern im Fürstentum erworben werden.



Hierzu Holger Roth, CSO Liechtenstein Life Assurance AG: "Als Liechtensteinischer Versicherer sollen die Einwohnerinnen und Einwohner auf uns zählen können. Da wir auch mit unseren europäischen Produkten der IDD und der Neuregelung des Datenschutzes unterliegen, können wir das bereits gewonnene Knowhow für die Entwicklung des Vorsorgeproduktes in Liechtenstein nützen."



Die Liechtenstein Life Assurance AG nimmt ihren Vorsorge- und Absicherungsauftrag ernst. Als Spezialist für fondsgebundene Lebensversicherungen bieten wir transparente Vorsorgeprodukte mit leistungsstarken Investments an. Wer sich jetzt schon von der Produktqualität der Liechtenstein Life überzeugen will, kann sich auf www.liechtensteinlife.com/prosperity/ für weitere Informationen voranmelden.



Über Liechtenstein Life Assurance AG:



Liechtenstein Life Assurance AG (LLA) ist eine seit 2008 international operierende und unabhängige Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Ruggell, Fürstentum Liechtenstein. Kernmärkte sind die Schweiz/Liechtenstein, Österreich und Deutschland. Die LLA verbindet Produktintelligenz mit Beratungskompetenz, indem hochwertige, fonds- und anteilgebundene Lebensversicherungsprodukte mit ausgewählten Kooperationspartnern im jeweiligen Land den gemeinsamen Kunden angeboten werden.



