Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag bergauf. Der Leitindex SMI setzt damit seinen Aufwärtskurs der letzten Tage fort. Gefragt sind an dem nachrichtenarmen Tag insbesondere Bankenwerte und konjunktursensitive Aktien, die sich nach Verlusten am Vortag erholen. Wegen dem Nationalfeiertag in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...