Wer sein Auto aus Versehen auf Straßenbahnschienen abstellt, weil er diese mit einem Parkplatz verwechselt hat, für den kann es richtig teuer werden. Unter Umständen muss der Falschparker die Kosten für Schienenersatzverkehr übernehmen. So auch in einem Fall, den das Amtsgericht Frankfurt am Main zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...