Seit einigen Handelstagen ist eine Erholung in der arg gebeutelten Aktie der Deutschen Bank zu beobachten. Zuvor gab es noch eine Schrecksekunde zu verkraften, als die Aktie unter die so eminent wichtige Unterstützung von 9,00 Euro abtauchte. Im Wesentlichen entwickelte sich der Kurs, wie in unserer letzten Kommentierung skizziert. In der betreffenden Kommentierung hieß es: "[…] Die vage Hoffnung ...

