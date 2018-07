Die Ryanair-Crew warnt, dass sie sich den Piloten in diesem Sommer anschließen könnte. Am Dienstag hatten circa 100 irische Piloten angekündigt, dass sie die Arbeit am 12. Juli 2018 für 24 Stunden niederlegen werden. Hintergrund sind die Forderungen zur Verbesserungen der Arbeitsbedingungen. "Wenn Ryanair nicht schnell und angemessen reagiert, dann riskiert sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...