Basel - Im vergangenen Jahr hat die Pharmabranche 7 Milliarden Franken in Forschung und Entwicklung (F&E) in der Schweiz investiert. Damit überstiegen die Investitionen den Umsatz in der Schweiz um mehr als das Doppelte, wie der Branchenverband Interpharma am Donnerstag mitteilt. Weltweit gaben die 24 dem Verband angeschlossenen Unternehmen 96 Milliarden für Forschung und Entwicklung aus.

Insbesondere die Firmen mit Hauptsitz in der Schweiz (Novartis, Roche) hätten viel in F&E investiert, schreibt Interpharma weiter. Aber auch Firmen ohne Hauptsitz in der Schweiz (z.B. Johnson & Johnson) tätigten grosse Investitionen.

Zusätzlich zu den F&E-Ausgaben wendeten verschiedene Interpharma-Firmen in der Schweiz rund eine halbe Milliarde Franken in Anlagen wie technische Geräte, Maschinen, Gebäude- ...

