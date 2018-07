Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag bergauf. Der Leitindex SMI setzt damit seinen Aufwärtskurs der letzten Tage fort. Gefragt sind an dem nachrichtenarmen Tag insbesondere Bankenwerte und konjunktursensitive Aktien, die sich nach Verlusten am Vortag erholen.

Wegen dem Nationalfeiertag in den USA ist zudem eine wichtige Orientierungshilfe weggefallen. Die US-Börsen nehmen den Handel heute Nachmittag wieder auf. Mit Schwung voran geht der deutsche Leitindex Dax. Entspannungssignale im amerikanisch-europäischen Handelsstreit und gute deutsche Konjunkturdaten sorgen hier für Aufwind. Entspannung gibt es in der Folge auch auf der Währungsseite: Der Euro legt zur Schweizer Währung wieder auf über 1,16 Franken zu. Am Nachmittag dürfte sich der Blick der Investoren dann auf Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten aus den USA richten.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 10.50 Uhr 0,27 Prozent höher auf 8'686,73 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,43 Prozent auf 1'429,98 Stellen und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,26 Prozent auf 10'394,33 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...