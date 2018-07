Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Glencore nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufs über eine Milliarde US-Dollar auf "Conviction Buy" mit einem Kursziel von 515 Pence belassen. Das sei zwar positiv, die Bedenken hinsichtlich der jüngsten Vorladung des Rohstoffproduzenten und -händlers durch die US-Justiz blieben aber bestehen, schrieb Analyst Eugene King in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach den Kursverlusten der Aktie seien die Erwartungen an einen Aktienrückkauf bereits gestiegen. Dieser belege, dass Glencore kurzfristig Ausschüttungen an die Aktionäre bevorzuge gegenüber Übernahmen./bek/mis Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-07-05/11:53

ISIN: JE00B4T3BW64