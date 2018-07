Neuchâtel - In der Schweiz haben sich die Konsumentenpreise im Monat Juni verglichen mit Mai nicht von der Stelle bewegt. Und die Jahresteuerung liegt mit 1,1 Prozent in etwa dort, wo sie die Ökonomen auch in den kommenden Monaten erwarten.

Im Juni ist der Landesindex der Konsumentenpreise (CPI) im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 102,1 Punkten stehen geblieben, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Damit liegt der Wert im Rahmen dessen, was Ökonomen im Vorfeld der Publikation erwartet haben. In Sachen Jahresteuerung wurde mit einem Wert von +1,0 Prozent bis +1,2 Prozent gerechnet.

Zu der Preisstabilität im Monatsvergleich haben gemäss dem BFS einige entgegengesetzte Entwicklungen in den verschiedenen Kategorien geführt. Diese hätten sich unter dem Strich aufgewogen, hiess es. So sind die Preise für Pauschalreisen ins Ausland, jene für Fruchtgemüse oder auch für Treibstoffe nach oben gegangen. Auf der Gegenseite kam es zu Rückgängen bei Bekleidung und Schuhen sowie im Luftverkehr.

Der Index ...

