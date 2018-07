Zürich - Schweizer Unternehmen haben im zweiten Quartal des Jahres 2018 sechs Prozent mehr Stellen ausgeschrieben als noch ein Jahr zuvor. Dies zeigt der Adecco Group Swiss Job Market Index des Stellenmarkt-Monitors der Universität Zürich. Vor allem in den Berufsgruppen der Informatik und in den Berufen des Managements und der Organisation werden mehr Stellen ausgeschrieben. Stark ausgeprägt ist der Anstieg in der Genferseeregion, wobei das Wachstum von allen Grossregionen mitgetragen wird.

Der Adecco Group Swiss Job Market Index liegt im zweiten Quartal 2018 6 Prozent höher als noch im Sommer des letzten Jahres. Im Vergleich zum letzten Quartal steigt der Index um 2 Prozent. Um saisonale Effekte bereinigt steigt er gegenüber dem Vorquartal gar um 6 Prozent. Der schon seit über einem Jahr zu beobachtende Anstieg überrascht vor dem Hintergrund der positiven konjunkturellen Entwicklung der Schweiz nicht. Nicole Burth, CEO der Adecco Group Schweiz: «Die aktuell sehr positive Wirtschaftslage spiegelt sich auch im Rekrutierungsverhalten der Unternehmen. Sie suchen momentan intensiv nach neuem Personal. Bewahrheiten sich zudem die positiven Konjunkturprognosen, ist auch weiterhin mit einem Anstieg der Vakanzen zu rechnen.»

Weiterhin steigende Personalnachfrage in der Informatik und im Management

Wie schon im letzten Quartal steigt im Vergleich zum Vorjahresquartal die Anzahl ausgeschriebener Stellen vor allem in den Berufen der Informatik (+24%) und in den Berufen von Management und Organisation (+23%). «Prozessoptimierung und -automatisierung werden für Unternehmen immer wichtiger, um im nationalen und internationalen Wettbewerb mithalten zu können. Sie suchen darum intensiver nach geeignetem Personal, um diese mitunter komplexen Optimierungen voranzutreiben. Personal, das in den Bereichen ...

