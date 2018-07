Sowohl Facebook (WKN:A1JWVX) als auch YouTube wagen sich in den Bereich der Premium-Abonnements. Facebook kündigte Abonnementgruppen an und YouTube kündigte letzte Woche Channel-Mitgliedschaften an, um den wichtigsten Influencern beider Websites zu ermöglichen, ihre Inhalte zu monetarisieren. Beide ermöglichen es, den Zugang zu exklusiven Inhalten für eine geringe monatliche Abonnementgebühr zu verkaufen. Für Facebook ist es einer der ersten Vorstöße, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, die Inhalte, die sie für das soziale Netzwerk produzieren, zu monetarisieren. Für das Tochterunternehmen von Alphabet (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H), YouTube, ist es eine neue Plattform für regelmäßige Nutzer, um sich von der Werbung zu befreien. Es stellt ...

