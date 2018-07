Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Eni von 18,00 auf 18,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das höhere Kursziel resultiere aus der Fusion des norwegischen Geschäfts von Eni mit dem norwegischen Ölförderer Point Resources, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Deal stärke das Wachstum und die operativen Möglichkeiten von Eni in dieser Region./bek/mis Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-07-05/12:03

ISIN: IT0003132476