Basel (ots) -



- Hinweis: «Pharma-Markt Schweiz» kann kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100002276 heruntergeladen

werden -



Die 24 Interpharma-Firmen gaben 2017 für Forschung und Entwicklung

(F&E) weltweit über 96 Milliarden Franken aus, davon rund 7

Milliarden in der Schweiz. Damit überstiegen die Investitionen in F&E

den Umsatz in der Schweiz um mehr als das Doppelte. Diese und weitere

Informationen sind in der 25. Auflage des statistischen Standardwerks

«Pharma-Markt Schweiz» zu finden.



Die hohen finanziellen Investitionen in den Forschungsplatz

Schweiz von rund 7 Milliarden Franken belegen die Bedeutung des

Standorts und zeugen vom treibenden Innovationsgedanken innerhalb der

Firmen. Insbesondere die Firmen mit Hauptsitz in der Schweiz

(Novartis, Roche) gaben viel für F&E aus, aber auch Firmen ohne

Hauptsitz in der Schweiz (z.B. Johnson & Johnson) tätigten grosse

F&E-Investitionen. Zusätzlich zu den F&E-Ausgaben wendeten

verschiedene Interpharma-Firmen in der Schweiz rund eine halbe

Milliarde Franken in Anlagen wie technische Geräte, Maschinen,

Gebäude- und Betriebsausstattung auf. Beides schlägt sich in einem

Personalbestand auf hohem Niveau nieder. Damit ist die

Pharmaindustrie ein tragender Pfeiler der schweizerischen

Volkswirtschaft.



Pharmaindustrie als Motor der Exportwirtschaft



Die grossen F&E-Investitionen sind nur dank dem hohen

Exportvolumen der Pharmaindustrie möglich. 2017 wurden Pharmaprodukte

im Wert von beinahe 84 Milliarden Franken exportiert, dies bedeutet

eine Zunahme von 4.3% gegenüber dem Vorjahr. Damit war die

Pharmaindustrie mit einem Ausfuhrvolumen von 38% der Gesamtexporte

eine wichtige Stütze für den Schweizer Aussenhandel. Mit einem Anteil

von fast der Hälfte aller Pharmaexporte ist Europa nach wie vor der

wichtigste Exportmarkt für pharmazeutische Produkte aus der Schweiz.



Patentschutz fördert den medizinischen Fortschritt



Durch Patente werden die für Forschung und Entwicklung getätigten

Investitionen geschützt und Anreize für weitere Innovationen

geschaffen, denn die Entwicklung neuer Medikamente ist zeitaufwendig

und teuer und die Pharmafirmen tragen das Forschungsrisiko allein.

Gerade für ein Land wie die Schweiz, das über keine Rohstoffe

verfügt, sind Wissen und Know-how wichtiges Kapital, um den Wohlstand

zu sichern. In der pharmazeutischen Forschung wurden aus der Schweiz

zwischen 2012 und 2016 über 86 Patente pro Million Erwerbstätige

angemeldet. Das sind doppelt so viele wie aus Dänemark und fast fünf

Mal so viele wie aus Deutschland.



Medikamentenmarkt wächst aufgrund neuer, innovativer Medikamente



Der Medikamentenmarkt Schweiz nahm 2017 im Vergleich zum Vorjahr

um 4.1% auf rund 5.8 Milliarden Franken zu. Das ist ein leicht

schwächeres Wachstum als im Vorjahr. Der Zuwachs ist insbesondere auf

die Einführung neuer, innovativer Medikamente speziell gegen Krebs

zurückzuführen, die rund die Hälfte des Wachstums ausmachen. Daneben

ist auch das Segment der Präparate gegen Autoimmunerkrankungen wie

multiple Sklerose überdurchschnittlich gewachsen.



Weitere Informationen und die grafischen Darstellungen aus der

Publikation «Pharma-Markt Schweiz 2018» sind auf der

Interpharma-Website unter «Fakten und Statistiken» zu finden. Eine

PDF-Version steht ebenfalls zum Download bereit.



Originaltext: Interpharma

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002276

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100002276.rss2



Kontakt:

Sara Käch, Leiterin Kommunikation

Tel. 061 264 34 14, Mobile 079 208 16 33, sara.kaech@interpharma.ch