Malta ist auf dem Weg, sich in Bezug auf Kryptowährungsunternehmen als das freundlichste Land der Welt zu etablieren. Auf einer gestrigen Pressekonferenz hat der Premierminister von Malta, Joseph Muscat, bestätigt, dass das Parlament drei Gesetzesentwürfe zu Kryptowährungen bzw. zum Blockchainsektor billigen wird. Um die Gesetze offiziell zu machen wurden sie am Mittwoch Abend in einer letzten Lesung vorgetragen. In einem Interview mit CCN sagte der Parlamentarische Sekretär für digitale Innovation ...

