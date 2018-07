Den besten Einstiegszeitpunkt automatisch sichern! Vor dem Hintergrund wachsender internationaler Spannungen rücken "politische Börsen" derzeit wieder mehr in den Fokus. Der Handelskonflikt zwischen Europa/China und den USA sowie die holprige Regierungsbildung in Italien bereiten vielen Anlegern Sorgen. Denn obwohl die Aussichten an den Kapitalmärkten angesichts des stabilen Wirtschaftswachstums und gut laufender Konjunktur weiterhin positiv sind, bergen solche politischen Unsicherheitsfaktoren ein Risiko. Um vorsichtigen Anlegern die Angst vor einem Kauf "gerade zum falschen Zeitpunkt" zu nehmen, hat die RCB nun erstmals einen 3-monatigen "Best Entry" Mechanismus in ein bewährtes Kapitalschutz-Zertifikat auf den globalen...

