Gestern Abend wurde in München zum 19. Mal der renommierte Kurzfilmpreis 13th Street Shocking Short verliehen. Der Pay TV-Sender 13TH STREET hatte in diesem Jahr in die Alte Akademie im Herzen Münchens zur "Crime Academy" als exklusive "Ausbildungsstätte für Verbrecher" geladen und damit wieder für eine verboten gute Award-Show und eine exklusive Party mit zahlreichen prominenten Gästen gesorgt. Sich gegen die starke Konkurrenz durchsetzen und den Award entgegennehmen konnte der Wiener Regisseur Michael Podogil mit "Fucking Drama", der die hochkarätig besetzte Jury gleichermaßen fesselte wie begeisterte.



"Ein Film, der zum Nachdenken anregt und nachwirkt - er hat mich gepackt und mitgerissen. Die Idee ist originell, der Twist und das Schauspiel haben mich mitfiebern lassen und Emotionen geweckt", so Schauspielerin und Jurorin Ruby O. Fee zum Gewinnerfilm "Fucking Drama". Auch Juror und Regisseur Dennis Gansel zeigt sich begeistert vom Kurzfilm des 33-jährigen Michael Podogil: "Er ist spannend und intensiv gespielt, hier funktioniert die Dramaturgie und das Ende." Produzent Sven Burgemeister ergänzt: "Wendungsreich, intensiv und 'shocking' wird in diesem Kurzthriller mit dem Zuschauer auf intelligente Weise Charade gespielt."



Aus unzähligen Einreichungen junger Regietalente kürte die Jury bestehend aus Veronica Ferres, Dennis Gansel, Detlef Bothe, Ruby O. Fee, Sven Burgemeister, Oliver Kreuter sowie Karin Schrader den diesjährigen Gewinner des begehrten 13th Street Shocking Short. Überreicht wurde die Trophäe vom Vorjahressieger Josef Brandl. Die Verleihung wurde moderiert von Schauspieler und Gefängnisarzt Joe Bausch.



Nach der Preisverleihung ging es für die über 500 geladenen Gäste aus der Film- und Medienbranche in den Innenhof des altehrwürdigen Gebäudes der "Crime Academy", wo man nicht nur die "Studienzulassung" feiern, sondern man sich nebenbei an verschiedenen Stationen zu "perfekten Verbrechern" ausbilden lassen kann. Zu den prominenten Gästen zählen neben der Jury u.a. Collien Ulmen-Fernandes, Samuel Koch mit seiner Frau Sarah Elena Koch, Mariella Ahrens, Helmfried von Lüttichau, Alexander Mazza, Fußballer René Adler mit seiner Frau Lilli Hollunder, Aglaia Szyszkowitz Thorsten Nindel, Alexander Hold, Harry Blank und Tommy Schwimmer, John Friedmann, Katerina Jacob mit Tochter Josephine Jacob, Sarah Valentina Winkhaus, Manou Lubowski, Lola Paltinger, Gloria Gray, Jana Azizi, Kalle Schwensen, Verena Kerth, Florian Wünsche, Sarah Thonig, Ben Blaskovic, Jakob M. Erwa, Benjamin Herrmann, Kristina Klebe, Amanda da Gloria, Tina Kaiser, Max Wiedemann, Cathy Lugner, Dieter Landuris, Thomas Darchinger sowie die Filmfest-Chefin Diana Iljine.



Dem Preisträger des 13th Street Shocking Short winkt das "Universal Filmmasters Program" in Hollywood, das den Preisträger in diesem Jahr unter dem Motto "Directors Intensive: Pitch to Premiere" mit weiteren Regietalenten zusammenbringen wird. Vergangene Preisträger konnten u.a. mit Besuchen bei Dreamworks oder Stunt-Workshops zusätzliche Eindrücke in L. A. sammeln. Michael Podogil hat somit nicht nur die einzigartige Möglichkeit hinter die Kulissen der Universal Studios zu blicken, sondern auch die Chance, wichtige Branchenkontakte zu knüpfen. Zusätzlich darf sich der Gewinner gemeinsam mit den Top 10 Regisseuren über eine Primetime-Platzierung auf 13TH STREET und einer Kinovorführung im Rahmen des Filmfest München freuen.



Der diesjährige 13th Street Shocking Short wurde von Astra und der Deutschen Telekom präsentiert.



Über Michael Podogil und "Fucking Drama":



Im Kurzfilm "Fucking Drama" besucht ein Pärchen ein Untergrund-Theaterstück, das als besonders heftig angepriesen wird. Das Publikum ist eher gelangweilt. Die Stimmung kippt jedoch schlagartig, als der Autor des Stücks den Raum betritt. Der Österreicher Michael Podogil studierte Regie an der Filmakademie Wien. Seine Kurzfilme laufen auf namhaften Festivals. "Fucking Drama" wurde für einen BAFTA Student Film Awards 2017 nominiert.



