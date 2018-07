Die USA setzen im Zollstreit mit Europa offenbar auf Entspannung - vorausgesetzt, alle ziehen mit. Den Anlegern genügte schon die Hoffnung, um die Kurse wieder steigen zu lassen.

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und der EU hat dem Dax am Donnerstag neuen Schwung verliehen. Die Anleger setzten darauf, dass die europäischen Autobauer doch noch um höhere US-Zölle herumkommen. Der deutsche Leitindex gewann 1,1 Prozent auf 12.453 Punkte. Die Papiere von BMW, Daimler und Volkswagen legten zwischen 3,9 und 5,4 Prozent zu. Der europäische Branchenindex für die Autobauer kletterte um mehr als drei Prozent in die Höhe.

Laut "Handelsblatt" hat der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, den Chefs von BMW, Daimler und Volkswagen eine Lösung in dem Konflikt um drohende Strafzölle unterbreitet. "Auch wenn die EU letztlich mit den USA über die Zölle verhandeln muss, ist das doch mal ein Signal", sagte ein Händler. "Vielleicht kommt nun ja Bewegung in die Sache."

Bei dem Treffen am Mittwoch in der US-Botschaft in Berlin hat Grenell dem Bericht zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...